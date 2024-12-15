Принц Уильям планирует романтическую поездку с Кейт: куда поедут отдыхать Уэльские

После тяжелого года для королевской четы, когда принцесса Кейт боролась с раком, ее муж принц Уильям планирует для семьи организовать отпуск. И, скорее всего, он состоится во время новогодних каникул, так как Рождество семья планирует провести в Сандрингеме.

Кейт и Уильям со старшими детьми Джорджем и Шарлоттой / Фото: Getty Images

"Принц Уильям планирует романтическое путешествие на острова Силли — одно из их любимых мест, где можно провести время вместе в тишине", - рассказал инсайдер о планах принца Уэльского.

Острова Силли находятся недалеко от побережья Корнуолла, где пара уже неоднократно отдыхала. Романтическое место отдыха, выбранное Уильямом, — архипелаг в Кельтском море с населением всего 2203 человека. Более никаких подробностей не сообщается, как и то, планирует ли пара взять с собой троих детей.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

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