Принц Уильям поддержал старшего сына Джорджа на школьном футбольном матче

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт прививают своим детям любовь к спорту с ранних лет.

Их старший сын и наследник – 8-летний принц Джордж (третий в очереди на британский престол) – недавно был запечатлен во время футбольного матча, в котором активно принимал участие. Его отец принц Уильям приехал, чтобы поддержать сына.

Принц Джордж играл в футбол за свою школьную команду школы Thomas's Battersea, где учится сам и где учится его младшая сестра принцесса Шарлотта. Снимки Джорджа на футбольном поле были опубликованы поклонниками в Твиттере.

Герцог Кембриджский также был запечатлен с футбольной командой после матча. Сам Уильям является страстным футбольным фанатом команды "Астон Вилла", а его супруга Кэтрин и дети разделяют с ним интерес к футболу. Уильям также является президентом Футбольной ассоциации.

This is wonderful! The Duke of Cambridge accompanied his son Prince George to a football game on Saturday!!



Just reinstates that members of the Royal Family CAN live a private life without fuss if they so wish to!



Also… how TALL is George! #princewilliam #princegeorge pic.twitter.com/LeJ6f29hYk — The Rumble Online (@theRumble9) January 23, 2022

В июне 2021 года принц Уильям вместе с женой и сыном присутствовали на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года между Англией и Германией. Тогда юный Джордж был на трибунах серьезен и не эмоционален, и выглядел, как настоящий будущий король. Поклонники Кембриджей тогда призвали королевскую чету чаще выходить с детьми на такие мероприятия.

Герцогиня Кейт, принц Уильям и принц Джордж на футболе / Getty Images

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