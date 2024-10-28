Принц Уильям показал, как с мамой Дианой и братом Гарри они посещали приют для бездомных

Принц Уильям также впервые за шесть лет публично заговорил о своем брате принце Гарри.

В новом документальном фильме, посвященному теме бездомности, принц Уильям рассказывает, как принцесса Диана отвела из с Гарри в приют для бездомных в Лондоне, когда они были детьми, чтобы показать реалии жизни за пределами дворца.

Фильм под названием "Принц Уильям: мы можем положить конец бездомности" включает в себя трогательные ранее не публиковавшиеся фотографии Уильяма и Дианы, сделанные в Пассаже в Вестминстере.

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"Моя мама водила меня в Пассаж, она водила туда и Гарри, и меня... Я никогда раньше не бывал ни в чем подобном и немного волновался, не зная, чего ожидать", — объясняет Уильям в фильме. "Моя мать, как обычно, старалась всех расслабить и шутить со всеми... Помню, мы неплохо провели время, поиграли в шахматы и пообщались".

Эмоциональное начало фильма подчеркивает, что стремление принца положить конец бездомности обусловлено воспоминаниями о его матери. В фильме подчеркивается, что травмы и распад семьи являются распространенными причинами бездомности, причем первая из них, к сожалению, хорошо знакома принцу Уэльскому, пишет Daily Mail.

Несмотря на смерть матери, Уильям продолжает отдаляться от своего младшего брата. Известно, что до выхода этого фильма Уильям не произносил имени своего брата Гарри в публичных выступлениях или интервью с 2018 года.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Съемки фильма совпали с еще одной личной травмой принца Уильяма, у его жены, принцессы Уэльской, диагностировали рак. Инсайдеры говорят, что съемки заняли немного больше времени из-за множества проблем, с которыми "приходилось иметь дело" принцу, но добавляют, что он был "очень любезен", несмотря на трудности.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Съемки начались в июне прошлого года, когда принц запустил свой проект Homewards, направленный на ликвидацию бездомности в шести регионах Великобритании: Абердине, Борнмуте, Крайстчерче и Пуле, Ламбете, Ньюпорте, Северной Ирландии и Шеффилде.

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