Принц Уильям пошутил о воспитании своих детей: что сказал наследник трона

На мероприятии были подчеркнуты усилия организации по поддержке молодежи в некоторых из самых неблагополучных районов Великобритании посредством флаг-футбола. Это быстрорастущий вид спорта в Великобритании, и он будет представлен на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Уильям посетил встречу с представителями NFL UK и общественными партнерами Фонда, чтобы узнать больше о программе.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Наследнику престола подарили футбольный мяч, чтобы он отвез его домой своим детям, и он пошутил:

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"О, это очень мило. Никогда не возвращайтесь домой с пустыми руками! Это важнейший девиз родителя", — сказал принц Уильям во время встречи, цитирует People. "Это очень мило с вашей стороны. Большое спасибо. Мы потренируемся вместе", — продолжил Уильям. "Посмотрим, сколько окон я смогу разбить!" — добавил он со смехом.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Выглядел принц Уэльский весьма стильно. Он был в пиджаке, рубашке и брюках и обут в белые кеды. Он по-прежнему носит бороду и, похоже, не собирается ее сбривать.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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