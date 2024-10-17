Принц Уильям появился на церемонии в Лондоне, поддержав дело, с которым его познакомила его мама Диана

В среду вечером принц Уэльский прибыл в Лондон, чтобы присутствовать на церемонии вручения премии Centrepoint Awards в Британском музее.

Принц Уильям возглавил празднование замечательных достижений бывших бездомных молодых людей, которые изменили свою жизнь, столкнувшись с бездомностью.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Мероприятие было направлено на то, чтобы продемонстрировать мужество, целеустремленность и преданность делу молодых людей, добившихся значительных успехов в карьере, личностном развитии и вкладе в общество.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям, покровитель Centrepoint с 2005 года, был одним из тех, кто вручал награды на сцене. Также к нему присоединилась его двоюродная сестра леди Китти Спенсер – дочь брата принцессы Дианы – Чарльза Спенсера.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц появился на церемонии в синем бархатном пиджаке, черных брюках, белой рубашке и с галстуком-бабочкой. Уильям продолжает носить свою бороду.

"Каждый из финалистов преодолел огромные трудности и добился невероятных результатов, продемонстрировав, как многого могут добиться молодые люди при правильной поддержке", — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца. В дополнение к своей речи принц Уильям вручил награды победителям в шести номинациях.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Проблема бездомности была близка сердцу принца Уильяма еще с самого детства, когда его мать, принцесса Диана, отвела его и его брата принца Гарри в приют для бездомных, чтобы они узнали больше об этой проблеме. Принцесса Диана была покровительницей Centrepoint и принц Уильям пошел по ее стопам, став покровителем в 2005 году.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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