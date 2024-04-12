Принц Уильям появился с сыном Джорджем на публике, пока принцесса Кейт лечится от рака

Отца и сына запечатлели вчера на трибунах во время футбольного матча в Бирмингеме.

Принц Уильям и принц Джордж посетили первый четвертьфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2023/24 между "Астон Виллой" и "Лиллем" на стадионе "Вилла Парк".

Отец и сын болели за свою любимую футбольную команду "Астон Виллу", которая, к слову, одержала победу со счетом 2-1.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем на футбольном матче в Бирмингеме / Фото: Getty Images

Принц Уильям в этот день был в синем пальто, синем джемпере и рубашке, его 10-летнйи сын принц Джордж также был в синем и с шарфиком любимой команды на шее.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи в настоящее время находятся на школьных каникулах и проводят время со своими родителями в особняке Анмер-холл в Норфолке. На днях мы рассказывали, что принца Уэльского заметили там в пабе с его тещей Кэрол Миддлтон, которая гостила у пары и помогала с внуками, пока принцесса Уэльская Кейт находится на лечении.

Принц Уильям с сыном принцем Джорджем на футбольном матче в Бирмингеме / Фото: Getty Images

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