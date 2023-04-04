Принц Уильям прервал семейные пасхальные каникулы специальным объявлением

У детей Кейт и Уильяма сейчас весенние каникулы в преддверии Пасхи, поэтому их родители всецело посвятили все свое время общению и отдыху с ними.

Однако принц Уильям ненадолго прервал отдых, чтобы поделиться с публикой важным объявлением. Дело в том, что было подтверждено, что Джасинда Ардерн, бывший премьер-министр Новой Зеландии, вошла в попечительский совет премии William's Earthshot, учрежденной принцем Уэльским. В связи с этим принц Уильям поделился новостью в королевском Instagram и Twitter.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

"Для меня большая честь приветствовать Джасинду Ардерн в команде @earthshotprize. Ее пожизненная приверженность поддержке устойчивых и экологических решений, а также ее опыт в качестве премьер-министра Новой Зеландии принесут богатый вклад и новое мышление для нашей миссии. W.".

"Четыре года назад, еще до того как у премии Earthshot Prize появилось название, Джасинда была одной из первых, с кем я поговорил, и ее поддержка и советы сыграли решающую роль в раннем успехе премии. Благодарю ее за то, что она присоединилась к нам, когда делает следующие шаги в своей карьере", - дополнил свой пост принц Уэльский.

It is an honour to welcome @jacindaardern to the @EarthshotPrize team. Her life-long commitment to supporting sustainable and environmental solutions, along with her experience as Prime Minister of New Zealand, will bring a rich infusion of new thinking to our mission. W https://t.co/FYlKVqEeRl — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 4, 2023

Экс-премьер-министр Новой Зеландии сказала, что очень рада работать с командой Earthshot, пишет Hello!.

"С момента ее основания я верила, что Earthshot способна поощрять и распространять не только инновации, в которых мы отчаянно нуждаемся, но и оптимизм. Решения находятся в пределах нашей досягаемости, если мы инвестируем, поддерживаем и принимаем их по всему миру".

Джасинда Ардерн / Фото: Associated Press

В сентябре 2022 года Джасинда посетила саммит инноваций Earthshot Prize в Нью-Йорке, где она выступила от имени принца Уильяма, который остался в Великобритании после кончины королевы Елизаветы II.

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