Принц Уильям приехал в Уэльс: вспоминаем, каким был его первый визит туда вместе с Кейт Миддлтон

Принц Уильям совершает самостоятельный визит в Уэльс, чтобы узнать больше о стране, названной в честь титула, который носил его отец Чарльз, прежде чем стать королем, и который носит он сам.

Сегодняшний день принц Уильям Уэльский провел в столице Уэльса Кардиффе. Он прибыл один, без своей супруги Кэтрин, для того, чтобы провести серию встреч в Уэльском парламенте или, как его еще называют, Сенедде.

Принц приехал, чтобы больше узнать о проблемах, которые затрагивают народ Уэльса. Он хочет "углубить свое понимание вопросов и возможностей, имеющих огромное значение для валлийского народа", говорится в сообщении его офиса в Кенсингтонском дворце.

В Твиттере принца Уэльского был опубликован пост, в котором говорится:

Принц Уильям / Фото: Getty Images

"Очень приятно быть @SeneddCymru сегодня, чтобы услышать о приоритетах валлийских сообществ от членов Senedd и членов Уэльского молодежного парламента".

Braf iawn i fod yn @SeneddCymru heddiw i glywed am flaenoriaethau cymunedau Cymru oddi wrth aelodau’r Senedd ac aelodau Senedd Ieuenctid Cymru. pic.twitter.com/C9F2DjmJIg — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 16, 2022

Спикер Элин Джонс показала принцу Сенедд, а затем представила его ведущим членам основных политических партий Уэльса.

Также принц Уильям провел встречу с членами молодежного парламента Уэльса. Принцесса Уэльская не сопровождала супруга сегодня.

Отметим, что Уэльс занимает особое место в сердцах Кейт и Уильяма.

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Их первый семейный дом был в Англси, северный Уэльс. В то время Уильям был пилотом вертолета в поисково-спасательных силах Королевских ВВС, окончив учебное подразделение поисково-спасательных операций в долине Королевских ВВС в 2010 году.

Кейт также совершила свой первый официальный королевский выход в Уэльсе в феврале 2011 года, через несколько месяцев после их помолвки. Кейт в тот день присоединилась к Уильяму на станции спасательных шлюпок Trearddur Bay, где она окрестила новую спасательную шлюпку Hereford Endeavour.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Уэльсе, 2011 год / Фото: Getty Images

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