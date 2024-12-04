Принц Уильям продемонстрировал новый жест в адрес супруги Кэтрин: что он означает

Новый выход в свет принцессы Уэльской Кэтрин не остался незамеченным у экспертов, которые умеют считывать жесты.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала вчерашнее появление принцесы Уэльской во время церемонии приветствия эмира Катара и его супруги в Лондоне. Кэтрин сопровождала мужа принца Уильяма на мероприятии.

По словам Джуди, принц Уэльский сделал один красноречивый жест в адрес своей супруги, который эксперт назвала "ритуал приоритета".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Во время торжественной церемонии приветствия Уильям был запечатлен ласково кладущим руку на спину своей жены, пишет express.co.uk. По словам эксперта будущий король хотел послать Кейт и всему миру повторяющийся сигнал о том, что его жена "завладела его безраздельным вниманием".

"Этот жест "рука к плечу" в первую очередь не является сигналом беспокойства со стороны Уильяма, а скорее способом дать понять Кейт и всему миру, что он полностью сосредоточен на ней, несмотря на государственный визит королевской семьи и присутствие всех высокопоставленных лиц, с которыми они встречаются и которых принимают", - говорит специалист.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Напомним, Кейт появилась только на церемонии приветствия, а также на дневном мероприятии в Букингемском дворце, а вот на вечернем банкете не присутствовала.

Там внимание публики "украла" королева Камилла, которая появилась в платье из бархата, которое уже носила, а также в одной из самых дорогих тиар королевы Елизаветы II.

Королева Камилла и король Чарльз III на государственном банкете в честь эмира Катара в Букингемском дворце, 3 декабря 2024 года / Фото: Getty Images

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