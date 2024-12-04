Принц Уильям продемонстрировал новый жест в адрес супруги Кэтрин: что он означает

Новый выход в свет принцессы Уэльской Кэтрин не остался незамеченным у экспертов, которые умеют считывать жесты.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала вчерашнее появление принцесы Уэльской во время церемонии приветствия эмира Катара и его супруги в Лондоне. Кэтрин сопровождала мужа принца Уильяма на мероприятии.
По словам Джуди, принц Уэльский сделал один красноречивый жест в адрес своей супруги, который эксперт назвала "ритуал приоритета".
Во время торжественной церемонии приветствия Уильям был запечатлен ласково кладущим руку на спину своей жены, пишет express.co.uk. По словам эксперта будущий король хотел послать Кейт и всему миру повторяющийся сигнал о том, что его жена "завладела его безраздельным вниманием".
"Этот жест "рука к плечу" в первую очередь не является сигналом беспокойства со стороны Уильяма, а скорее способом дать понять Кейт и всему миру, что он полностью сосредоточен на ней, несмотря на государственный визит королевской семьи и присутствие всех высокопоставленных лиц, с которыми они встречаются и которых принимают", - говорит специалист.
Напомним, Кейт появилась только на церемонии приветствия, а также на дневном мероприятии в Букингемском дворце, а вот на вечернем банкете не присутствовала.
Там внимание публики "украла" королева Камилла, которая появилась в платье из бархата, которое уже носила, а также в одной из самых дорогих тиар королевы Елизаветы II.
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