Принц Уильям провел репетицию парада к юбилею королевы Елизаветы II

Принц Уильям в качестве полковника ирландской гвардии провел смотр войскам и принял салют на параде конной гвардии в Лондоне.

Герцог Кембриджский взял на себя роль ведущего Colonel's Review — военной репетиции предстоящего парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour. В этом году парад приурочен также к празднованию платинового юбилея монарха.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Этот парад, как сообщает издание People, будет одним из главных событий празднования юбилея Ее Величества на следующей неделе. Принцу Уильяму, как обладателю почетного звания полковника полка, было поручено наблюдать за парадом. Его роль состояла в том, чтобы оценить готовность войска к торжественному параду.

Напомним, во время Trooping the Color более 1500 солдат и 350 лошадей проведут сложные маневры под музыкальную программу. В этот особенный год для королевы запланированы различные музыкальные трибьюты.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Во время Trooping the Colour герцог Кембриджский примет участие в королевском шествии верхом на лошади вместе со своим отцом принцем Чарльзом и тетей принцессой Анной.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Читайте также: