Принц Уильям продемонстрировал нежность в адрес принцессы Кейт на публике: опубликовано видео

В субботу принц и принцесса Уэльские посетили Фестиваль памяти в Королевской Альберт-Холле в Лондоне.

Королевскую пару запечатлели по прибытию на мероприятие, которое стало первым для принцессы Кейт, только недавно закончившей курс химиотерапии.

На кадрах, опубликованных в соцсетях показали, как Кейт и Уильям прибыли в концертный зал, как они пожимали руки официальным лицам, встречающих их и, как нежно Кейт приобняла мужа за спину, а Уильям ответил ей на этот жест взаимностью.

The Prince and Princess of Wales are at The Royal Albert Hall! Love William constantly putting his arm around Catherine pic.twitter.com/2lKBFuKlM5 — ⸆⸉ (@crowningred) November 9, 2024

Ранее в интервью британским журналистам принц Уэльский рассказывал, что этот год был для него самым трудным, отметив при этом, как он гордится своим отцом Чарльзом, который все еще лечится от рака, и женой Кейт за их храбрость и достоинство, несмотря на трудности со здоровьем.

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям на концерте памяти в королевском Альберт-холле / Фото: Associated Press

Напомним, на следующий день принцесса Уэльская появилась с семьей на памятной службе возле Кенотафа.

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