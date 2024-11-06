Принц Уильям публично прокомментировал состояние здоровья своей жены принцессы Кейт: что сказал будущий король

Принц Уильям рассказал о состоянии здоровья его супруги принцессы Кейт, которая в сентябре заявила, что завершила курс превентивной химиотерапии и находится на пути полного выздоровления.

Находясь в Кейптауне, где 6 ноября состоится церемония вручения экологической премии Earthshot Prize, учрежденная принцем Уэльским, Уильям дал ряд комментариев прессе, в частности интервью BBC и Sky News, и в одном из них затронул тему здоровья жены.

Принц Уильям в Кейптауне / Фото: Associated Press

"У нее все хорошо, спасибо. И… надеюсь, она смотрит церемонию сегодня вечером. Так что это подбадривает меня. Она была мужественной весь этот год. Я знаю, что она будет очень рада, чтобы сегодняшний вечер прошел успешно", — сказал Уильям.

Принцесса Уэльская на параде Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Кейт находится дома с детьми и сегодня вечером они вместе будут смотреть церемонию вручения премии Earthshot Prize в области охраны окружающей среды.

Напомним, в 2021 году в Лондоне и в 2022 году в Бостоне принцесса Уэльская сопровождала принца Уильяма на этой церемонии.

Кейт и Уильям Уэльские на церемонии в Лондоне / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские в Бостоне / Фото: Associated Press

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