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Принц Уильям рассказал, что говорит своим детям о войне в Украине

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Принц Уильям рассказал, что говорит своим детям о войне в Украине

Принц Уильям и герцогиня Кейт / Associated Press

Вчера герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне и привезли для волонтеров домашние угощения.

Во время беседы с членами украинской общины и волонтерами принц Уильям поделился, что трое их детей в курсе ситуации в Украине.

"Наши дети приходили домой и спрашивали обо всем этом", — сказал он о 8-летнем принце Джордже, 6-летней принцессе Шарлотте и 3-летнем принце Луи. По словам журналистки Ребекки Инглиш, "они, очевидно, обсуждают это со своими друзьями в школе", - пишет People.

Принц Уильям рассказал, что очень осторожно рассказывает детям о войне в Украине и тщательно подбирает слова, чтобы объяснить, что происходит.

Во время своего визита в среду королевская чета встретилась с членами украинской общины и волонтерами, чтобы узнать об услугах, предлагаемых в центре, а также о проблемах, с которыми они продолжают сталкиваться. Они также поговорили с Салехом Саидом, генеральным директором Комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы узнать о продолжающемся гуманитарном призыве помочь Украине, куда королева Елизавета II на прошлой неделе сделала "щедрое пожертвование".

Герцогиня Кейт и принц Уильям оба надели значки с цветами украинского флага. Ранее супруги уже выразили слова поддержки Украине в заявлении, опубликованном на их совместном аккаунте @KensingtonRoyal в Twitter.

"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надежде и оптимизме в отношении будущего Украины", — говорилось в заявлении пары. "Сегодня мы поддерживаем президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее".

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