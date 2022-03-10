Принц Уильям рассказал, что говорит своим детям о войне в Украине

Принц Уильям рассказал, что говорит своим детям о войне в Украине

Вчера герцог и герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне и привезли для волонтеров домашние угощения.

Во время беседы с членами украинской общины и волонтерами принц Уильям поделился, что трое их детей в курсе ситуации в Украине.

"Наши дети приходили домой и спрашивали обо всем этом", — сказал он о 8-летнем принце Джордже, 6-летней принцессе Шарлотте и 3-летнем принце Луи. По словам журналистки Ребекки Инглиш, "они, очевидно, обсуждают это со своими друзьями в школе", - пишет People.

Принц Уильям рассказал, что очень осторожно рассказывает детям о войне в Украине и тщательно подбирает слова, чтобы объяснить, что происходит.

Over the past two weeks, communities and organisations here in the UK have come together to provide vital support to Ukrainians here in Britain and across Europe. (1/4) pic.twitter.com/Smpt48X5og — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 9, 2022

Во время своего визита в среду королевская чета встретилась с членами украинской общины и волонтерами, чтобы узнать об услугах, предлагаемых в центре, а также о проблемах, с которыми они продолжают сталкиваться. Они также поговорили с Салехом Саидом, генеральным директором Комитета по чрезвычайным ситуациям, чтобы узнать о продолжающемся гуманитарном призыве помочь Украине, куда королева Елизавета II на прошлой неделе сделала "щедрое пожертвование".

Герцогиня Кейт и принц Уильям оба надели значки с цветами украинского флага. Ранее супруги уже выразили слова поддержки Украине в заявлении, опубликованном на их совместном аккаунте @KensingtonRoyal в Twitter.

"В октябре 2020 года мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди, чтобы узнать об их надежде и оптимизме в отношении будущего Украины", — говорилось в заявлении пары. "Сегодня мы поддерживаем президента и весь народ Украины, поскольку они мужественно борются за это будущее".

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