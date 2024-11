Принц Уильям рассказал, что за особенный браслет он носит на запястье

Уильям находится в Кейптауне с четырехдневным визитом, там 6 ноября состоится церемония Earthshot Prize – экологическая премий, учрежденная принцем.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Несколько дней назад журналисты заметили на руке у Уильяма голубой браслет с надписью "papa". В интервью принц Уэльский рассказал, что его сделала для него его дочь Шарлотта, и он обещал ей не потерять его во время поездки, пишет Daily Mail.

"Ну, это… реликвия, если хотите, с концерта Тейлор Свифт, для которого моя дочь решила сделать браслет. Она подарила его мне, когда я уезжал. Так что я пообещал, что буду носить его и постараюсь не потерять, пока я здесь", — сказал он.

"Браслет дружбы" принца Уильяма / Фото: Getty Images

Напомним, что принцесса Шарлотта сделала "браслет дружбы" и для своего дедушки короля Чарльза. Принцесса является поклонницей певицы Тейлор Свифт, а "браслет дружбы" стал тесно ассоциироваться со Свифт начиная с 2022 года и пережил всплеск популярности, ведь артистка выпустила песню You're on Your Own, Kid, в которой есть строки "Так что делай браслеты дружбы, живи в моменте". Теперь поклонники певицы делают сами такие браслеты, чтобы дарить или обмениваться ими на ее концертах. Не раз с ними на сцену выходила и сама Тейлор.

Тейлор Свифт и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

На концерте Свифт в Лондоне побывала и принцесса Шарлотта с папой Уильямом и старшим братом Джорджем.

