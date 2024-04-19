Принц Уильям рассказал о любимом виде спорта своего сына – принца Луи

На днях принц Уэльский посетил благотворительную организацию Surplus to Supper по перераспределению излишков еды, поучаствовал в разгрузке еды и приготовлении пищи на кухне ресторана Surplus to Supper на территории крикетного клуба Санбери.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Во время работы и беседы с волонтерами принц Уэльский рассказал, что его младший сын – принц Луи – любит крикет и это один из его любимых видов спорта, цитирует слова Уильяма сайт express.co.uk.

На следующей неделе, 23 апреля, принцу Луи исполнится шесть лет. Традиционно Уэльские в этот день делятся фотографией именинника, но учитывая скандал с фотошопом, в котором оказалась принцесса Кейт после публикации фото ко Дню матери, не известно, будет ли опубликовано новое фото.

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Напомним, 21 апреля свой 98-й день рождения могла бы отпраздновать королева Елизавета II. Историю жизни и правления королевы Елизаветы II мы рассказывали вам ранее.

Читайте также: