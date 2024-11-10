Принц Уильям рассказал о неожиданной реакции принцессы Шарлотты на его бороду

Дочь принца Уэльского была не в восторге от того, что ее отец решил отрастить бороду.

В интервью британским изданиям во время поездки в Южную Африку на церемонию вручения премий Earthshot Prize, принц Уильям рассказал, что его девятилетняя дочь Шарлотта расплакалась, когда впервые увидела его бороду, что побудило его сбрить ее.

На вопрос, нравится ли семье его новый облик, Уильям сказал: "Ну, Шарлотте не понравилось в первый раз. У нее текли слезы, так что мне пришлось сбрить бороду", - цитирует слова принца Уэльского express.co.uk.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

"А потом я отрастил ее снова. Я подумал: "Подожди секунду", и убедил ее, что все будет хорошо", - добавил Уильям, как договорился с Шарлоттой о том, что ему следует оставить бороду.

Напомним, ранее королева Елизавета II запрещала наследному принцу носить растительность на лице в отличие от его младшего брата Гарри, который не является претендентом на трон. Через два года после смерти королевы, принц Уильям решился на перемены.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы рассказывали, какими были последние слова королевы Елизаветы II, которые она написала в своем дневнике за несколько дней до смерти.

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