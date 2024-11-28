Принц Уильям рассказал о новом увлечении его младшего сына Луи: что это

Принц Уэльский рассказал об этом приехав на церемонию вручения премии Tusk Awards.
Уильям поделился с публикой новостью о том, что его младший сын – 6-летний принц Луи - начал учиться играть на барабанах.
В разговоре со звездой Rolling Stones Ронни Вудом и гитаристом Dire Straits Марком Нопфлером Уильям рассказал: "Мой младший учится играть на барабанах, поэтому я все время провожу с пальцами в ушах", - пошутил принц Уэльский.
Уильям посетил церемонию вручения премии Tusk Awards, целью которой является признание упорного труда и преданности делу людей, которые являются лидерами в области сохранения и защиты дикой природы по всей Африке.
А во время вручения учрежденной Уильямом экологической премии Earthshot Prize в прошлом году, принц рассказал, что Луи обожает музыку, пишет Hello!.
Ранее мы рассказывали о спортивных увлечениях маленького принца. Его мать, принцесса Уэльская, говорила о любви сына к регби, а отец рассказывал, что Луи любит крикет.
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