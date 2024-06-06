Принц Уильям растрогал публику, отвечая на вопрос о здоровье принцессы Уэльской

Принц Уильям присоединился к королю Чарльзу и королеве Камилле на мероприятии в Портсмуте, посвященном 80-летию высадки десанта в Нормандии.

Общаясь с ветеранами Второй мировой войны, принц Уэльский ответил на некоторые вопросы, которые касались здоровья его супруги Кейт, которая борется с раком.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Один из ветеранов спросил Уильяма, "поправляется ли принцесса Уэльская", и Уильям ответил: "Ей бы очень хотелось быть здесь". А также добавил, что надеется встретиться с этими же ветеранами здесь через пять лет, пишет express.co.uk

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Наследник престола принц Уильям занял центральное место на национальной церемонии в Портсмуте, посвященной исторической высадке в Нормандии 6 июня 1944 года, поворотному моменту в победе союзников во Второй мировой войне. Принцесса Кейт отсутствовала на мероприятии так как ее дневник мероприятий на этот год полностью пуст из-за того, что Кэтрин проходит лечение от рака и не известно, когда врачи разрешат ей вернуться к работе.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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