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Принц Уильям с дочерью Шарлоттой поделились милым видео в соцсетях

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
692
Время на прочтение
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Принц Уильям с дочерью Шарлоттой поделились милым видео в соцсетях

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принц Уильям и его дочь принцесса Шарлотта пожелали удачи женской сборной Англии по футболу в преддверии финала чемпионата мира. Видео опубликовали в соцсетях Уэльских.

Отец и дочь пожелали Львицам удачи перед их матчем против Испании в финале чемпионата мира по футболу среди женщин, запланированном на воскресенье, через несколько дней после того, как было подтверждено, что принц Уэльский не будет лично присутствовать на матче. Но ожидается присутствие королевы Летиции.

"Львицы, хотим пожелать вам огромной удачи на завтра. Мы сожалеем, что не можем быть там лично. Но мы так гордимся всем, чего вы достигли, и миллионами людей, которых вы вдохновили здесь и по всему миру", — продолжил в своем обращении Уильям.

8-летняя принцесса Шарлотта, которая держала на коленях футбольный мяч, добавила: "Удачи, львицы!".

Принц Уильям был одет в голубую рубашку и джинсы, а обут в замшевые коричневые туфли. А его дочь надела полосатую футболку, короткие шорты и была обута в белые кроссовки.

Напомним, ранее мы показывали забавные кадры Уильяма и Шарлотты на которых отец и дочь похожи, как две капли.

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Дата публикации
Просмотры
692
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