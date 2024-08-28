Принц Уильям сбрил бороду, а Кейт не узнать в шляпе: королевскую пару запечатлели в Шотландии

Принц Уильям и принцесса Кэтрин попали под прицел фотографов, когда направлялись в церковь на службу вместе с членами своей семьи в Балморале.

Отпуск Уэльские проводят с детьми в шотландском поместье. 25 августа пару запечатлели на автомобиле по пути в церковь Крати-Кирк, которая расположена недалеко от замка Балморал. На снимках, опубликованных изданием People, принц Уильям запечатлен уже без бороды, которая впечатлила его поклонников, а Кейт была в шляпе-федоре Hicks & Brown и тренче Holland Cooper.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

В соцсетях королевские поклонники писали, что им очень нравилась борода Уильяма. Но, очевидно, что наследник престола не может себе позволить быть в таком образе постоянно. С ней принц появился в специальном ролике, который они записали с супругой в честь олимпийской сборной Великобритании, которая принимала участие в Играх в Париже в 2024 году.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцы Уильям и Гарри поссорились из-за решения королевы Елизаветы II, которая не позволила наследнику носить бороду.

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