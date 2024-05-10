Принц Уильям тоже проигнорировал брата Гарри в Лондоне: о чем это говорит

Принц Гарри направил приглашения королю Чарльзу и принцу Уильяму на службу Invictus в Лондоне, которая состоялась 8 мая. Но и отец и брат герцога Сассекского проигнорировали его в этот важный день.

Стало известно, что принц Гарри заблаговременно отправил приглашения своему отцу Чарльзу, брату Уильяму и невестке принцессе Кейт на службу в честь 10-летия "Игр непокоренных", которая прошла в соборе Святого Павла в Лондоне. Но вся семья проигнорировала герцога.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Поддерживали принца несколько членов семьи со стороны принцессы Дианы — его тетя леди Джейн Феллоуз, его дядя Чарльз Спенсер и его двоюродный брат Луи Спенсер.

Эксперты по языку тела уже проанализировали внешний вид Гарри, заявив, что он выглядел взволнованно. Но, поклонники герцога были рады его видеть и тепло приветствовали. Некоторым из них он пожал руку возле исторической церкви, где в 1981 году сыграли свадьбу его родители.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, король Чарльз III в этот же день посетил садовую вечеринку в Букингемском дворце с королевой Камиллой и не смог встретиться с сыном.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

А принц Уильям провел инвеституру в Виндзорском замке и также не увиделся с братом.

Очевидно, что члены королевской семьи не намерены идти на примирение с Гарри и его семьей, которая живет в Америке.

Сегодня, принц Гарри с женой Меган находятся с визитом в Нигерии.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

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