Принц Уильям в день рождения супруги Кейт поделился грустным сообщением

Принц Уэльский оставил в социальной сети пост памяти о звезде регби Уэльса Дж. П. Р. Уильямсе, который скончался в возрасте 74 лет.

"На поле регби не было никого похожего на него. В.", - написал принц Уильям.

Джей Пи Уильямс, бывший защитник лондонских валлийцев, "Бридженда" и "Барварс", умер в возрасте 74 лет. В заявлении семьи Уильямс говорится: "Джи Пи мирно скончался сегодня в университетской больнице Уэльса в окружении своей любящей жены и четырех детей после непродолжительной болезни, мужественно борющейся с бактериальным менингитом. Семья просит уединения в это трудное время".

There was no one quite like him on the rugby field. A true @WelshRugbyUnion great, my thoughts are with JPR Williams’ family and friends. W.



Roedd e’n gymeriad unigryw ar y cae rygbi. Un o wir fawrion @WelshRugbyUnion, mae fy meddyliau gyda theulu a chyfeillion JPR Williams. W. — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2024

Легенда спорта трижды выигрывал турниры Большого шлема пяти наций – в 1971, 1976 годах и еще раз два года спустя. Джей Пи Уильямс ушел из международного регби в 1981 году, но продолжал время от времени играть в регби до выхода на пенсию в 2003 году.

День его смерти совпал с днем рождения принцессы Уэльской. Быть может, именно по этой причине в аккаунте Уэльских так и не опубликовали сегодня новое фото именинницы. Однако, в королевском аккаунте Чарльза и Камиллы поздравили принцессу с праздником.

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