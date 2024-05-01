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Принц Уильям впервые публично прокомментировал состояние здоровья его жены Кейт

Принц Уильям впервые публично прокомментировал состояние здоровья его жены Кейт

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

Королевские поклонники в восторге от того, как принц Уильям ведет себя на публике.

Принц Уэльский посетил на днях Ньюкасл, где побывал на открытии нового благотворительного центра, который будет оказывать помощь мужчинам в регионе, переживающим суицидальный кризис.

Когда Уильям уже собирался уезжать, одна дама из толпы крикнула, что хочет передать подарок для принцессы Кэтрин, Уильям это заметил и подошел к женщине.

В социальной сети X поспешили похвалить принца за этот жест: "Оууу, мне нравится, как он собирался уезжать, а потом пришел за цветами для своей прекрасной жены".

Принц Уильям разговаривает с поклонницей / © Getty Images
Принц Уильям разговаривает с поклонницей / Фото: Getty Images

"Как мило со стороны этих дам, которые часами ждали, чтобы встретиться с принцем Уильямом и подарить ему цветы и открытку для принцессы Кэтрин. Они также поинтересовались, как поживает их семья", - написал другой поклонник.

"Мне нравится, как она назвала его имя, и он тут же подошел. Как это мило. И еще он поговорил с ними несколько минут. Я просто обожаю принца Уильяма", - цитирует еще одного поклонника издание express.co.uk.

Сообщается, что женщина спросила его: "Вы не возражаете, если я спрошу, как поживает ваша жена и дети?" Уильям ответил, что у его жены и детей "все хорошо".

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images
Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт в настоящее время не посещает никаких публичных мероприятий, поскольку она отдыхает дома и проходит профилактическую химиотерапию после недавнего диагностированного рака

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