Принц Уильям всех напугал, а дворец прокомментировал здоровье принцессы Кейт

Принцесса Уэльская не появлялась на публике уже больше месяца после перенесенной в прошлом месяце операции на брюшной полости.
Кенсингтонский дворец предоставил свежую информацию о состоянии здоровья принцессы Кейт, а также подтвердил, что принц Уильям отказался от участия в поминальной службе из-за личных причин.
Вчера, напомним, члены королевской семьи собрались в часовне Святого Георгия в Виндзоре, чтобы вспомнить по скончавшемся год назад короле Греции Константине II. Принц Уэльский также должен был присутствовать, но отменил свой визит в последний момент, пишет express.
Многие королевские поклонники подумали, что такая резкая смена расписания в календаре Уильяма связана с состоянием здоровья его супруги Кэтрин. Дворец не стал вдаваться в подробности, но сообщил, что принцесса Уэльская продолжает чувствовать себя хорошо и восстанавливаться.
Ранее сообщалось, что на публике Кэтрин не появится минимум до Пасхи. И то под большим вопросом ее участие в праздничной службе.
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