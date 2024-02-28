Принц Уильям всех напугал, а дворец прокомментировал здоровье принцессы Кейт

Принцесса Уэльская не появлялась на публике уже больше месяца после перенесенной в прошлом месяце операции на брюшной полости.

Кенсингтонский дворец предоставил свежую информацию о состоянии здоровья принцессы Кейт, а также подтвердил, что принц Уильям отказался от участия в поминальной службе из-за личных причин.

Вчера, напомним, члены королевской семьи собрались в часовне Святого Георгия в Виндзоре, чтобы вспомнить по скончавшемся год назад короле Греции Константине II. Принц Уэльский также должен был присутствовать, но отменил свой визит в последний момент, пишет express.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Многие королевские поклонники подумали, что такая резкая смена расписания в календаре Уильяма связана с состоянием здоровья его супруги Кэтрин. Дворец не стал вдаваться в подробности, но сообщил, что принцесса Уэльская продолжает чувствовать себя хорошо и восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что на публике Кэтрин не появится минимум до Пасхи. И то под большим вопросом ее участие в праздничной службе.

Принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

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