Принц Уильям вычеркнул брата Гарри из своей жизни: эксперт назвала причину

Их мать принцесса Уэльская Диана мечтала о том, чтобы ее сыновья всю жизнь были дружны и поддерживали друг друга в трудную минуту.

По словам королевских экспертов принц Уильям уже "отрекся" от своего младшего брата принца Гарри и не думает о нем. Тем более он не думает о том, чтобы как-то помириться с братом.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Королевский комментатор Дженни Бонд считает, что принц Гарри беспокоит Уильяма меньше всего. В эфире на Times Radio она заявила:

"Я думаю, что касается Уильяма, Гарри на самом деле не существует. Король Чарльз, его работа и его дети - это главное, и я не думаю, что у него есть место в душе, чтобы беспокоиться о своем отчужденном брате... Я думаю, что Уильям отрекся от Гарри", - цитирует ее издание express.co.uk.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним ранее мы писали, что принц Гарри очень хочет помириться с отцом королем Чарльзом, но монарх, который сейчас все еще лечится от рака, просто хочет спокойствия в столь сложные времена.

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