Принц в изгнании: королевская семья незаметно удалила страницу герцога Йоркского из соцсети

Принц Эндрю стал большой проблемой для королевской семьи.
На днях был удален твиттер-аккаунт герцога Йоркского, и, по всей видимости, удалили его незаметно. Аккаунта @thedukeofyork больше не существует на сайте социальной сети, хотя считается, что он работал в течение последних нескольких дней.
Это произошло после выхода в эфир на ITV документального фильма "Гислен, принц Эндрю и педофил", в котором подробно описаны отношения принца Эндрю с покойным финансистом Джефри Эпштейном и недавно осужденной Гислейн Максвелл. Осуждение британской светской львицы за вербовку и подготовку девочек-подростков для сексуальных контактов с покойным педофилом Джеффри Эпштейном стало одной из самых громких новостей последних недель. А теперь новый документальный фильм под названием "Гислен, принц Эндрю и педофил" наделал много шуму и не добавил спокойствия королевской семье.
Документальный фильм, снятый Ранвиром Сингхом, призван связать воедино многие нити истории и исследовать отношения Максвелл с Эпштейном (до вынесения ей приговора), а также обвинения против принца Эндрю и королевской семьи, которая категорически отрицает какие-либо правонарушения со стороны герцога Йоркского.
Напомним, на прошлой неделе королева Елизавета II лишила любимого сына Эндрю всех воинских званий.
Фильм показали в эфире вчера, и те, кто его посмотрел, зашли в Твиттер принца Эндрю, чтобы оставить свои комментарии, но оказалось, что аккаунт герцога был удален накануне.
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