Принц в изгнании: стало известно, зачем королевская семья удаляет аккаунты принца Эндрю в соцсетях

Принц в изгнании: стало известно, зачем королевская семья удаляет аккаунты принца Эндрю в соцсетях

Королевская семья незаметно для публики удаляет аккаунты в соцсетях среднего сына королевы Елизаветы II – принца Эндрю, который, похоже, предстанет перед судом в США в деле о сексуальном насилии.

Аккаунты герцога Йоркского в социальных сетях были деактивированы после того, как на прошлой неделе он был лишен воинских званий и королевского покровительства Ее Величеством королевой Елизаветой II.

Аккаунт принца Эндрю в Твиттере @thedukeofyork больше не активен на платформе, а его страница в Instagram @hrhthedukeofyork стала закрытой.

Принц Эндрю / Getty Images

Официальная страница герцога в Facebook остается активной, но последний раз она обновлялась в январе 2020 года. Как сообщается, источник, близкий к принцу, все его каналы в социальных сетях теперь удалены и больше не работают, - пишет Hello!

"Изменения были внесены, чтобы отразить недавнее заявление Букингемского дворца в отношении герцога Йоркского".

Отметим, герцог Йоркский предстанет перед гражданским судом в США по обвинениям в сексуальном насилии. Суд состоится, вероятнее всего, осенью 2022 года.

Официальный веб-сайт британской королевской семьи также был обновлен, поскольку учреждение стремится дистанцироваться от второго сына королевы, в отношении которого в США возбуждено гражданское дело о сексуальном насилии. Эндрю по-прежнему фигурирует в разделе "Члены королевской семьи", но список его теперь уже бывших военных должностей и покровительств удален.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Getty Images

О том, каких званий лишился принц Эндрю, и обо всей этой скандальной истории читайте в нашем материале подробнее.

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