Принц явно напряжен: эксперт проанализировал язык тела Уильяма и Кейт на недавнем мероприятии

Эксперт по языку тела оценил недавний новый портрет короля Чарльза, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Кэтрин и заявил, что выражение лица принца Уэльского выдавало его истинное эмоциональное состояние.

На новой официальной королевской фотографии с приема для дипломатического корпуса, прошедшего в Букингемском дворце, принц Уильям выглядит нервно, считает эксперт.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала, что выражение лица Уильяма может намекать на "внутреннее напряжение или даже гнев".

"Выражение лица и особенно выражение глаз, как правило, более показательны с точки зрения эмоционального состояния. Уильям и Кейт внушают определенный оптимизм, и в выражении лица Уильяма есть доля юмора, хотя, похоже, он приобрел черты слегка стиснутых зубов, когда он улыбается, что говорит о внутреннем напряжении или даже гневе", пишет express.

Комментируя общую фотографию, эксперт добавила:

"Позы тела и тонкие углы здесь подтверждают идею продолжающегося единства. Чарльз и его старший сын стоят бок о бок, и их зеркальный наклон головы внутрь сигнализирует об уравновешенном мышлении и о необходимости занять согласованную позицию. Камилла и Кейт обе близки со своими мужьями, немного позади Чарльза и Уильяма, что является еще одним зеркальным сигналом поддержки.

Король Чарльз и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские во время приема для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне / Фото: Getty Images

Уильям и Кейт также копируют позы друг друга. Уильям держит сложенные руки перед туловищем, а пальцы Кейт слегка соприкасаются, что указывает на отсутствие напряжения", - комментирует Джуди.

Напряжение в королевской семье снова возникло после того, как вышла книга Омида Скоби "Финал", в ней он назвал двух "королевских расистов", которые собственно и присутствуют на снимке.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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