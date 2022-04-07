Принца Чарльза не хотят видеть королем Великобритании

Недавно среди британцев провели опрос, люди высказались, кого они видят в роли будущего монарха.

Согласно опросу, почти половину британцев считает, что принцу Чарльзу стоит отойти в сторону и позволить своему старшему сыну принцу Уильяму стать королем после смерти королевы Елизаветы II.

Исследование Ipsos показало, что 42% людей считают, что наследник престола должен отойти в сторону, чтобы Уильям занял трон. И лишь 24% считают, что принц Уэльский не должен отдавать престол, который ждет так долго. 29% заявили, что не испытывают сильных чувств по этому поводу, пишет Mirror.

Принц Чарльз / Getty Images

Тем не менее исследование также показывает, что 48% людей в Великобритании по-прежнему верят, что Чарльз сделает свою работу хорошо, по сравнению с 19%, которые считают, что он будет плохим королем и 27%, которые думают, что он будет делать свою работу ни хорошо, ни плохо.

Принц Чарльз и принц Уильям с супругами / Getty Images

Королева Елизавета II, которая в этом месяце отпразднует 96-летие, не планирует передавать трон сыну Чарльзу и продолжит выполнять свои королевские обязанности, похоже, до самой смерти. Однако ее наследники и старшие члены королевской семьи – Чарльз с супругой Камиллой, и Уильям с супругой Кэтрин, сейчас будут все больше брать на себя обязанности монарха.

Королева Елизавета II / Getty Images

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