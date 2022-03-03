Принца Чарльза во время визита в Винчестер встречали с украинскими флажками

Про Украину сейчас говорят во всем мире. Люди поддерживают наш народ в этой жуткой войне.
Сегодня принц Уэльский Чарльз встречается с представителями общественности во время визита в Винчестер, чтобы осмотреть недавно открытую статую Ликориции Винчестерской и официально открыть Ковчег в Винчестере. Его встречала публика, которая держала в руках флажки флага Украины. Среди людей, пришедших поприветствовать наследника трона, были и дети.
Дети-зрители с флагами в честь платинового юбилея королевы, а также с украинскими флагами наблюдали за прибытием принца Чарльза.
Сам принц Уэльский и его жена Камилла ранее посетили украинский католический собор Святого Семейства в Лондоне. Вместе с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко принц Чарльз и герцогиня Камилла встретились с гостями, включая лидеров украинской общины и волонтеров, помогающих гуманитарным усилиями. У алтаря Украинского католического собора Их Королевские Высочества зажгли свечу и возложили подсолнухи, национальный цветок-символ Украины.
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