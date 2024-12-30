Принца Гарри и Меган Маркл приглашали на праздники в Британию: стало известно кто это сделал

Принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество с детьми в своем доме в Монтесито.

Король Чарльз III решил не высылать приглашение сыну Гарри и его семьей присоединиться с королевским родственникам в Сандрингеме, так как это вызвало бы неловкость у других членов семьи. Но, известно, что нашелся человек, который все таки выслал Сассекским приглашение.

Дядя принца Гарри (младший брат его матери Дианы) граф Чарльз Спенсер пригласил чету Сассекских с детьми провести Рождество в Великобритании. Гарри и его супруга отказались от этой идеи, поскольку Меган хотела, чтобы у ее детей остались воспоминания о Рождестве в их доме в Монтесито, где они жили с тех пор, как в 2020 году оставили статус старших членов королевской семьи и переехали в Америку.

Кейт и Уильям, Гарри и Меган на Рождество в Сандрингеме в 2018 году / Фото: Associated Press

Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала изданию The Mirror: "Гарри и Меган были приглашены на Рождество в Элторп к дяде Чарльзу, ныне графу Спенсеру, но решили остаться в Калифорнии".

Отметим, что Рождество 2024 года стало для принца Гарри шестым за пределами Великобритании, последний праздничный сезон он провел в Сандрингеме в 2018 году — в год своей свадьбы с Меган Маркл.

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