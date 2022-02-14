Принца Гарри и принцессу Евгению сфотографировали вчера на Суперкубке

Между принцем Гарри и его кузиной принцессой Евгенией, как и прежде, хорошие отношения. Об этом свидетельствуют новые снимки, попавшие в соцсети.

Вчера герцог Сассекский смотрел Суперкубок в Лос-Анджелесе вместе с принцессой Евгенией и множеством голливудских звезд, включая Кендалл Дженнер, Jay-Z, Джастина Бибера, Райана Рейнольдса и других знаменитостей.

37-летнего Гарри запечатлели на трибунах на стадионе SoFi вместе с сестрой Евгенией, они смотрели игру между командами "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс" (первые обыграли вторых со счетом 23–20 в четвертой четверти на Суперкубке LVI). Жена Гарри – Меган – на стадионе заметно не было, вероятно, она осталась дома с детьми.

Prince Harry and Princess Eugenie in the house at #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE — NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022

Принц Гарри и принцесса Евгения были запечатлены в частной ложе на стадионе, оба были в масках. Их присутствие не осталось незамеченным фотографами, аккаунт НФЛ Великобритании в Твиттере поделился фотографией и написал: "Принц Гарри и принцесса Евгения на #SBLVI".

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