Принца Гарри назвали "избалованным": герцога Сассекского снова критикуют

Герцог Сассекский снова подвергся резкой критике за то, что использовал частный джет для передвижения.

На прошлой неделе британского принца Гарри сфотографировали во время игры в поло. Известно, что на игру принц полетел на частном самолете из своего дома в Калифорнии в Аспен, штат Колорадо. И за это был раскритикован Каррен Брэйди.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Член Палаты лордов Великобритании выразила недовольство тем, как 37-летний герцог Сассекский отправился на турнир по поло, в котором он играл после того, как прибыл на игру на частном самолете, пишет express.

Каррен не сдерживалась, заклеймив герцога "избалованным", после того как выяснилось, что он сел на частный самолет, чтобы полететь на турнир по поло.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Избалованный принц вылетел из Калифорнии на частном самолете стоимостью 7,6 миллиона фунтов стерлингов, но самолет простоял на взлетной полосе в течение 30 минут. Полет начался после того, как двое помощников вынесли его снаряжение для поло и погрузили его. Вот вам и человек из народа", - написала она в своей колонке для The Sun.

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Известно, что принцу Гарри предложили подвезти его на самолете, который уже доставлял участников на турнир. Гарри ранее объяснял, почему иногда использует частные самолеты после негативной реакции публики. А в 2019 году он заявил, что "99 процентов его рейсов являются коммерческими".

Также известно, что после турнира Гарри вернулся в Калифорнию коммерческой авиакомпанией.

Напомним, в этот раз компанию на турнире Меган Гарри не составила, но с ним был его давний друг Начо Фигерас - аргентинский игрок в поло - и его супруга Дельфиной Блакье. Начо также принял участие в турнире.

Начо Фигерас и принц Гарри / Фото: Associated Press

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