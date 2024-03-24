Его там не ждут: принца Гарри предупредили почему не стоит ехать к принцессе Уэльской

В феврале принц Гарри совершил экстренный визит в Лондон, когда узнал, что у его отца короля Чарльза III выявили рак.

Букингемский дворец и королева Камилла тогда остались очень недовольны, как, впрочем, и сам монарх тем, что принц Гарри совершил "эмоциональную" поездку и не поставил представителей Чарльза в известность о своим визите заранее.

Принц Гарри, принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

Сейчас же принца Гарри, якобы предостерегли, что ехать в Великобританию ему не нужно. Биограф и историк Хьюго Викерс заявил, что это было бы "очень контрпродуктивно", пишет express. Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские публично поддержали Уэльских, а о новости о болезни Кейт узнали тогда же, когда и весь мир.

В пятницу, 22 марта, напомним, принцесса Уэльская записала видео в котором сообщила о своем диагнозе. После серьезной операции на брюшной полости, которую Кейт сделали в январе, выяснилось, что у нее нашли рак. Врачи порекомендовали принцессе начать профилактическую химиотерапию.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Именно по этой причина Кэтрин не появится на пасхальной службе с семьей и дата ее возвращения к королевским обязанностей пока что остается неизвестной. Принц Уильям также не появится на службе на Пасху, так как останется с женой и детьми дома.

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