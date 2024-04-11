Принца Уильяма с мамой его жены - принцессы Кейт - заметили в пабе в Норфолке

Известно, что Уильям и его жена Кейт вместе с тремя детьми проводят весенние каникулы в своем особняке Анмер-холл в Норфолке. И предполагается, что Кэрол Миддлтон живет сейчас вместе с ними и помогает Уэльским с тремя детьми, пока ее дочь лечится от рака.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

По словам редактора Daily Mail Ричарда Идена, принц Уэльский был замечен отдыхающим на выходных с Кэрол. "Мне сказали, что на выходных он заглянул в паб в Северном Норфолке со своей тещей, которая, как говорят, гостила у принца и принцессы Уэльских на Пасху", - говорится в сообщении express. Посетитель объяснил, что визит был очень "скромным", добавив: "Он просто вошел в паб и прошел через него. Похоже, он был с Кэрол Миддлтон".

Не секрет, что 69-летняя Кэрол Миддлтон обожает своих внуков и часто помогает дочери Кэтрин отвозить детей в школу, а также оказывает другую поддержку в этот трудный для семьи период.

Кэрол Миддлтон с дочерью Кэтрин / Фото: Getty Images

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