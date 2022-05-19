Принцесса Александра на садовой вечеринке: сестра королевы Елизаветы II приветствовала гостей

Королева Елизавета II решила не посещать в этом году садовые вечеринки в Букингемском дворце. А вот ее двоюродная сестра сделала это вчера с удовольствием.

85-летняя принцесса Александра вместе с герцогиней Кембриджской, графиней Уэссекской Софи и принцем Эдвардом присутствовала на вчерашней садовой вечеринке.

Герцогиня Кембриджская, принц Эдвард и графиня Софи / Фото: Associated Press

Принцесса Александра была в нежно-розовом пиджаке и юбке миди в крупный горох и блузке в тон с галстуком. Она надела широкополую шляпу, идеально подходящую к образу, белые перчатки и вязала с собой маленький бежевый клатч. Также образ принцессы дополняли жемчужные украшения – серьги и чокер на шее, а на груди была пришпилена брошка.

Принцесса Александра / Фото: Getty Images

Принцесса Александра не частый гость светских мероприятий, вероятно, это связано в том числе и с ее возрастом. Но садовую вечеринку не пропустила.

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