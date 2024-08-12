Принцесса Алексия переезжает из Нидерландов: дочь королевы Максимы будет учиться в другой стране

Средняя дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра определилась, где продолжит свое обучение.

19-летняя принцесса Нидерландов Алексия через несколько недель начнет учебу в Университетском колледже Лондона, чтобы изучать науку и инженерию для социальных изменений.

По данным NL Times, принцесса приняла решение в последнюю минуту, записавшись на несколько разных курсов в разных университетах. Известно также, что она рассматривала Университет Гронингена в Нидерландах.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Это не первое путешествие принцессы Алексии в Великобританию. С 2021 по 2023 год Алексия училась в United World College of the Atlantic в Уэльсе, следуя по стопам своего отца короля Виллема-Александра. Там же учились и обе испанские принцессы Леонор и София.

Королева Максима, король Виллем-Александр и их средняя дочь принцесса Алексия на выпускной из колледжа в Уэльсе / Фото: Twitter Нидерландской королевской семьи

По данным Hello! закончив колледж, принцесса Алексия взяла перерыв на год. Обсуждая свои планы на год отдыха, она сказала: "Немного путешествий, работы и всяких вещей".

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Напомним, наследница нидерландского трона - принцесса Катарина-Амалия учится в университете в Амстердаме, где она изучает политику, психологию, право и экономику.

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