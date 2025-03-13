Принцесса Анна и ее бывший бойфренд повторили образы на Челтнемском фестивале

Королевская принцесса Анна посетила третий день скачек в Челтнеме.
74-летняя мать Зары Тиндалл появилась на Челтнемском фестивале в длинном двубортном красном пальто, которое впервые надела 27 лет назад. Именно в нем принцесса впервые появилась во время посещения зоологического парка Марвелл в Хэмпшире в мае 1997 года.
Принцесса в этот раз дополнила образ черной меховой шляпой, замшевыми высокими сапогами на каблуках, черными кожаными перчатками и розовым шарфом на шее.
Что интересно, в марте прошлого года принцесса Анна приезжала на ипподром в Челтнеме в этом же образе. Тогда это был четвертый день – "День золотого кубка" Челтнемского фестиваля.
Кстати, не только принцесса Анна повторила образ на Челтнеме. Бывший муж королевы Камиллы – Эндрю Паркер-Боулз (он также был бойфрендом Анны в молодости), приехал во второй день скачек в точно таком же костюме, в каком был на Челтнеме в 2024 году.
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