Принцесса Анна избегает Уимблдона: стало известно почему

Королевская принцесса обожает скачки и все, что связано с лошадьми, но не любит теннис. Так же, как не любила его и ее мать королева Елизавета II.

И хотя Елизавета II стала покровительницей популярного теннисного турнира в 1952 году, за все 70 лет своего правления она посетила его только четыре раза, потому что ей не нравился этот вид спорта, рассказала об этом писатель Тереза ​​Паддингтон, пишет express.

Принц Филипп и его девятилетняя дочь принцесса Анна выходят из вертолета после того, как он доставил их на чемпионат по теннису Уимблдон в Лондоне, Англия, 1 июля 1960 года. / Фото: Associated Press

Оказывается, что 72-летняя дочь королевы – принцесса Анна, тоже не любит теннис и поэтому крайне редко появляется на Уимблдоне. Хотя в 1969 году даже вручала победительнице Энн Джонс титул в женском одиночном разряде. Анне тогда было 18 лет.

Принцесса Анна на Уимблдоне, 1969 год / Фото: Getty Images

Вместо этого королевская принцесса является страстной поклонницей регби и с 1986 года является покровителем Шотландского союза регби.

А вот дочь принцессы Анны - Зара Тиндалл со своим супругом Майком охотно каждый год посещают Уимблдонский теннисный чемпионат.

Зара и Майк Тиндалл на Уимблдоне / Фото: Getty Images

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