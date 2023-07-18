Принцесса Анна избегает Уимблдона: стало известно почему

Королевская принцесса обожает скачки и все, что связано с лошадьми, но не любит теннис. Так же, как не любила его и ее мать королева Елизавета II.
И хотя Елизавета II стала покровительницей популярного теннисного турнира в 1952 году, за все 70 лет своего правления она посетила его только четыре раза, потому что ей не нравился этот вид спорта, рассказала об этом писатель Тереза Паддингтон, пишет express.
Оказывается, что 72-летняя дочь королевы – принцесса Анна, тоже не любит теннис и поэтому крайне редко появляется на Уимблдоне. Хотя в 1969 году даже вручала победительнице Энн Джонс титул в женском одиночном разряде. Анне тогда было 18 лет.
Вместо этого королевская принцесса является страстной поклонницей регби и с 1986 года является покровителем Шотландского союза регби.
А вот дочь принцессы Анны - Зара Тиндалл со своим супругом Майком охотно каждый год посещают Уимблдонский теннисный чемпионат.
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