Принцесса Анна не приехала с королевской семьей в Сандрингем: стала известна причина ее отсутствия

Обычно королевская принцесса никогда не пропускает подобные мероприятия. Но вчера ее не было в Сандрингеме. Стало известно, что Анна была вынуждена пропустить семейное мероприятие из-за простуды.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

С начала 2022 года принцесса Анна выполнила 214 королевских обязательств и была назвала самой трудолюбивой королевской особой года. И только лишь небольшая простуда помешала ей присоединиться к остальным членам семьи, которые приехали в Сандрингем. Отсутствовала Анна и на рождественском концерте, организованном принцессой Уэльской в Вестминстерском аббатстве, который прошел за десять дней до Рождества.

Отметим, рождественская утренняя служба в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Норфолк стала королевской традицией, и покойная монарх оставалась на каникулах в Сандрингеме аж до начала февраля. Как будет поступать ее преемник король Чарльз III, пока не известно, но ранее уже сообщалось, что они с Камиллой также планируют небольшой отдых в Сандрингеме.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

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