Принцесса Анна носит в сумке любимый фрукт: что это и зачем она это делает

Королевская принцесса предпочитает здоровую и богатую витаминами пищу сытным и изысканным блюдам, а еще всегда носит с собой в сумке перекус.

Свой день принцесса Анна начинает с фруктов, а именно с бананов. Любит Анна очень спелые бананы, которые предпочитает есть столовыми приборами. Об этом рассказал королевский шеф-повар Даррен Макгрейди.

"Принцесса Анна почти всегда предпочитала бананы почти черные — перезрелые — потому что они легче перевариваются", - рассказывал бывший королевский шеф. "Коричневые бананы слаще, потому что крахмал и хлорофилл в плодах распались на сахар", - говорил он.

А дочь принцессы Анны - Зара Тиндалл - как-то сказала, что ее мать всегда носит с собой в сумке киви. Все потому, что в киви больше витамина С, чем в апельсине и много витамина К, пишет express.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Так что чаще всего принцесса Анна перекусывает именно фруктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой любимый перекус принцессы Уэльской.

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