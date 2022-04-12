Принцесса Анна отправилась в тур в честь платинового юбилея своей матери Елизаветы II

Принцесса Анна отправилась в тур в честь платинового юбилея своей матери Елизаветы II

Королевская принцесса Анна совершает тур по Австралии и Папуа-Новой Гвинее вместе со своим мужем Тимом Лоуренсом. Он приурочен к платиновому юбилею королевы Елизаветы II.

Сегодня принцесса Анна с супругом Тимоти посетила деревню Хануабада на окраине Порт-Морсби. Принцессе провели экскурсию во время открытия Национального кардиологического диагностического центра в больнице общего профиля Порт-Морсби во второй день королевской поездки в Папуа-Новую Гвинею.

Принцесса Анна / Getty Images

Новый центр является первым в Папуа-Новой Гвинее и будет связан с другими специализированными больничными службами для предоставления более целостного обслуживания пациентов.

Принцесса Анна / Getty Images

Также Анна побывала в Технической средней школе Каритас, школы-интерната для девочек на 700 учеников, находящейся в подчинении католической церкви в Порт-Морсби.

Принцесса Анна / Getty Images

В тур супруги прибыли от имени королевы Елизаветы II, которая, как известно, уже давно сама не ездит в такие поездки из-за преклонного возраста.

Принцесса Анна / Getty Images

Ранее был анонсирован тур принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы в Канаду, он состоится в следующем месяце.

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