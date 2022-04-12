Принцесса Анна отправилась в тур в честь платинового юбилея своей матери Елизаветы II

Королевская принцесса Анна совершает тур по Австралии и Папуа-Новой Гвинее вместе со своим мужем Тимом Лоуренсом. Он приурочен к платиновому юбилею королевы Елизаветы II.
Сегодня принцесса Анна с супругом Тимоти посетила деревню Хануабада на окраине Порт-Морсби. Принцессе провели экскурсию во время открытия Национального кардиологического диагностического центра в больнице общего профиля Порт-Морсби во второй день королевской поездки в Папуа-Новую Гвинею.
Новый центр является первым в Папуа-Новой Гвинее и будет связан с другими специализированными больничными службами для предоставления более целостного обслуживания пациентов.
Также Анна побывала в Технической средней школе Каритас, школы-интерната для девочек на 700 учеников, находящейся в подчинении католической церкви в Порт-Морсби.
В тур супруги прибыли от имени королевы Елизаветы II, которая, как известно, уже давно сама не ездит в такие поездки из-за преклонного возраста.
Ранее был анонсирован тур принца Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы в Канаду, он состоится в следующем месяце.
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