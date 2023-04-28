Принцесса Анна получила особую роль на коронации Чарльза и Камиллы

Королевская принцесса и единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа была назначена личным адъютантом короля. На коронации 6 мая принцесса Анна возглавит военную процессию.

Во время процессии Анна будет Gold Stick в ожидании. Это должность телохранителя при британском королевском дворе и личного помощника монарха в церемониальных случаях. "Золотой Палкой" исторически становится лицо, которому вверена безопасность монарха.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

В настоящее время эта роль обычно используется только во время церемониальных или государственных мероприятий, при этом роль "Золотой Палки" совместно принадлежит полковникам лейб-гвардии, синим и королевским особам, а роль "Серебряной Палки" принадлежит командующему дворцовой кавалерией.

После службы в Вестминстерском аббатстве принцесса Анна последует за каретой короля Чарльза и королевы Камиллы верхом и возглавит процессию военнослужащих, численность которой составит 6000 человек, сообщает Mirror. Также это означает, что 72-летняя Анна будет в военной форме на коронации.

Король Чарльз III и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали об особенной роли внука короля – принца Джорджа - на коронации 6 мая. У сына Кейт и Уильяма Уэльских очень ответственная миссия.

Читайте также: