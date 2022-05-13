Принцесса Анна посетила благотворительную вечеринку в садах Букингемского дворца

Королевская принцесса Анна посетила ежегодную вечеринку в саду Not Forgotten Association в Букингемском дворце в Лондоне.

Дочь королевы Елизаветы II является покровительницей благотворительной организации "Not Forgotten Association", которая работает в трех направлениях: организация развлечений, досуга и отдыха для раненых или больных, а также бывших военнослужащих — мужчин и женщин с инвалидностью.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса отлично выглядела в сиреневом пальто с цветами, в тон которому подобрала платье, шляпу и даже оттенок помады.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

На мероприятии Анна появилась в сопровождении вице-адмирала сэра Тима Лоуренса, присутствовало на вечеринке более 3000 гостей из военных организаций, благотворительных организаций и домов престарелых.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Ассоциация была основана в 1920 году, а первая вечеринка в саду состоялась в 1921 году. Ее первой покровительницей была Мария Великобританская - третий ребенок и единственная дочь короля Георга V и королевы Марии Текской. После нее покровительствовать стала принцесса Анна.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Позавчера, напомним, принцесса Анна участвовала в другой садовой вечеринке вместе со своим братом принцем Чарльзом и его женой Камиллой.

Принцесса Анна, принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Associated Press

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