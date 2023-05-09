Принцесса Анна после конфуза с пером появилась на новом королевском мероприятии

Все старшие члены британской королевской семьи во время трех дней празднования коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы посещали различные мероприятия.

Королевская принцесса Анна, о головном уборе которой после коронации говорили все, посетила на следующий день большой обед в Суиндоне.

Принцесса Анна во время большого обеда в честь коронации в Суиндоне / Фото: Associated Press

Ее Высочество была одета в молочно-белый твидовый жакет, голубую рубашку в тонкую разноцветную полоску, а также была в темно-синих брюках. На плече у Анны висела маленькая черная сумка, в руках она держала очки от солнца, а в ее ушах были миниатюрные серьги-гвоздики. Прическа и макияж Ее Высочества были классическими.

На обед принцесса Анна приезжала со своим мужем - сэром Тимоти Лоуренсом.

Принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс во время большого обеда в честь коронации в Суиндоне / Фото: Associated Press

Принцесса Анна во время большого обеда в честь коронации в Суиндоне / Фото: Associated Press

А вчера сестра короля Чарльза встретилась с волонтерами в кафедральном соборе Глостера. Во время визита принцесса посетила гражданскую службу графства, чтобы отметить местных волонтеров в Глостерском соборе. В этот день на Анне было пальто красивого цвета морской волны.

Thank you to everyone who got involved in #TheBigHelpOut today!



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Остальные члены семьи вчера тоже работали. Принц и принцесса Уэльские, например, посетили 3-ю скаутскую группу Upton Scout Group in Slough и взяли с собой на королевское мероприятие всех троих детей.

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