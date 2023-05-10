Принцесса Анна после конфуза выгуляла новую шляпу на садовой вечеринке

Мероприятие было организовано принцем и принцессой Уэльскими в честь волонтеров всей страны, чтобы отметить их достижения и вдохновить других людей на работу.

Принцесса Анна на Garden Party в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская появилась на Garden Party в старом платье, а вот принцесса Анна надела бежевое пальто с вышивкой, в тон которого подобрала перчатки, клатч и туфли на каблуках. Шляпу выбрала снова с пером, но уже не с таким, которым закрывала лицо принца Гарри на коронации короля Чарльза.

Принц и принцесса Уэльские на Garden Party в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

В ушах у Ее Высочества были золотые серьги с жемчугом, на лице был легкий макияж с яркой помадой на губах. В руках Анна держала зонт-трость, как и принц Уильям.

Напомним, недавно мы показывали, как принцесса Анна после конфуза с пером появилась на новом королевском мероприятии. В Великобритании несколько дней продолжались празднования в честь коронации Чарльза и Камиллы. И члены королевской семьи усердно работали.

Принцесса Анна на Garden Party в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

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