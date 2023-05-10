Принцесса Анна после конфуза выгуляла новую шляпу на садовой вечеринке

Королевская принцесса Анна посетила вчера садовую вечеринку в Букингемском дворце.
Мероприятие было организовано принцем и принцессой Уэльскими в честь волонтеров всей страны, чтобы отметить их достижения и вдохновить других людей на работу.
Принцесса Уэльская появилась на Garden Party в старом платье, а вот принцесса Анна надела бежевое пальто с вышивкой, в тон которого подобрала перчатки, клатч и туфли на каблуках. Шляпу выбрала снова с пером, но уже не с таким, которым закрывала лицо принца Гарри на коронации короля Чарльза.
В ушах у Ее Высочества были золотые серьги с жемчугом, на лице был легкий макияж с яркой помадой на губах. В руках Анна держала зонт-трость, как и принц Уильям.
Напомним, недавно мы показывали, как принцесса Анна после конфуза с пером появилась на новом королевском мероприятии. В Великобритании несколько дней продолжались празднования в честь коронации Чарльза и Камиллы. И члены королевской семьи усердно работали.
Читайте также: