Принцесса Анна пренебрегла протоколом в отношении королевы Камиллы: что произошло

Королевская принцесса Анна недавно на службе ко Дню Содружества нарушила протокол по отношению к королеве Камилле.
Родственники короля Чарльза III, который отсутствовал на мероприятии из-за болезни, во время приветствия его супруги королевы Камиллы целовали ее в щеки и делали реверансы. Но, не все.
Герцогиня Эдинбургская Софи, войдя в Вестминстерское аббатство продемонстрировала все правила протокола, поприветствовав Камиллу, которая выше ее по титулу, и сделав перед ней реверанс. А вот сестра короля – принцесса Анна, решила не делать реверанс перед королевой, а просто поцеловала ее в щеку. Камилла также любезно поприветствовала Анну.
Видео с мероприятия опубликовало издание express.
Согласно правилам королевского протокола, любой, кто имеет титул Его Королевского Высочества, должен поклониться монарху и его супруге. Впрочем, иногда члены семьи нарушают это правило и, действительно, не придают уж такого большого значения реверансам, как это было при правлении королевы Елизаветы II.
Напомним, на эту службу Камилла также надела очень интересную и старинную брошь.
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