Принцесса Анна пренебрегла протоколом в отношении королевы Камиллы: что произошло

Королевская принцесса Анна недавно на службе ко Дню Содружества нарушила протокол по отношению к королеве Камилле.

Родственники короля Чарльза III, который отсутствовал на мероприятии из-за болезни, во время приветствия его супруги королевы Камиллы целовали ее в щеки и делали реверансы. Но, не все.

Герцогиня Эдинбургская Софи, войдя в Вестминстерское аббатство продемонстрировала все правила протокола, поприветствовав Камиллу, которая выше ее по титулу, и сделав перед ней реверанс. А вот сестра короля – принцесса Анна, решила не делать реверанс перед королевой, а просто поцеловала ее в щеку. Камилла также любезно поприветствовала Анну.

Члены королевской семьи на службе ко Дню Содружества / Фото: Associated Press

Видео с мероприятия опубликовало издание express.

Согласно правилам королевского протокола, любой, кто имеет титул Его Королевского Высочества, должен поклониться монарху и его супруге. Впрочем, иногда члены семьи нарушают это правило и, действительно, не придают уж такого большого значения реверансам, как это было при правлении королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на эту службу Камилла также надела очень интересную и старинную брошь.

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