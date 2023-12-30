Принцесса Анна раскрыла забавное прозвище короля Чарльза III: как оно звучит

Королевская принцесса и король очень близки, разница между ними всего 21 месяц и всю жизнь они идут рука об руку.
В новом документальном фильме BBC «Чарльз III: Год коронации», в котором рассказывается о 12 месяцев жизни короля и особое внимание уделяется его коронации, принцесса Анна раскрыла, как называет Чарльза в непринужденной обстановке. И это прозвище звучит - "Старый Бин".
Почему именно так звучит прозвище Чарльза и, когда именно принцесса Анна начала называть так брата, не сообщается.
Напомним, ранее принцесса Анна хвалила супругу короля Чарльза, когда говорила, что у нее отлично получается справляться с ее ролью и работой. Королевская принцесса ранее не очень любила королеву Камиллу, но сейчас заявляет, что супруга короля Чарльза III неплохо преуспела в своей королевской роли.
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