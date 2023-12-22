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Принцесса Анна рассказала, что больше всего беспокоило королеву Елизавету II перед ее смертью

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1607
Время на прочтение
1 мин
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Принцесса Анна рассказала, что больше всего беспокоило королеву Елизавету II перед ее смертью

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королевская принцесса и единственная дочь Елизаветы II в новом документальном фильме BBC раскрыла некоторые подробности последних дней жизни покойной королевы.

Принцесса Анна рассказала, что ее мать опасалась логистических проблем на своих похоронах, если она скончается в Шотландии. Елизавета II была обеспокоена тем, что ее смерть в Шотландии может создать трудности для чиновников, планирующих ее похороны.

73-летняя принцесса Анна также сказала, что по счастливой случайности она была в Балморале до смерти Елизаветы в сентябре прошлого года.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

"Я думаю, был момент, когда она почувствовала, что ей будет труднее, если она умрет в Балморале. И я думаю, что мы пытались убедить ее, что это не должно быть частью процесса принятия решений. Поэтому я надеюсь, что она почувствовала, что в конце концов это было правильно", - говорит принцесса, пишет express.

Напомним, у королевских придворных также был план на случай, если королева Елизавета II умрет в какой-либо другой своей резиденции. А операция ее государственных похорон носила название "Лондонский мост".

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1607
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