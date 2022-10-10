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Принцесса Анна унаследовала особенные украшения своей матери королевы Елизаветы II

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Принцесса Анна унаследовала особенные украшения своей матери королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: instagram.com/theroyalfamily

На прошлой неделе королевская принцесса посетила США с визитом, о котором так мало говорили в прессе. Сестра короля Чарльза исполняла свои обязанности, посетив Англоговорящий союз в Нью-Йорке.

На публичном мероприятии Ее Высочество появилась в жемчужном ожерелье из трех нитей и жемчужных серьгах, которые носила ее мать Елизавета II. Эти украшения были подарком Елизавете от ее отца короля Георга VI, деда принцессы Анны. Снимками в соцсетях поделилась фотограф Джой Мэлоун, которая и сделала фото.

Известно, что королеву Елизавету II даже похоронили в одних из ее жемчужных серьг, так она любила эти украшения. Принцесса Анна надела украшения матери, отдав дань уважения покойному монарху.

Ранее мы рассказывали подробнее, кому достанутся украшения Елизаветы II после ее смерти. Монарх, напомним, скончалась 8 сентября 2022 года в Балморале, в Шотландии.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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